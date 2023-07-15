За добу відбулося 28 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, протягом доби відбулося 28 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося 28 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

Зокрема, на куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Новомлинськ та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Невельське, Первомайське, Степове та Авдіївка Донецької області.

На мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка і Благодатне.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Іванівка, Куцуруб Миколаївської області; Дніпровське, Золота балка, Ромашкове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Разом із тим, на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Залізний Міст Чернігівської області; Білокопитове і Прогрес Сумської області та Козача Лопань, Ветеринарне і Красне Харківської області.