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14:33 15.07.2023

Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

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Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку країни.

"Республіка Корея твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає нам значну політичну, економічну, гуманітарну підтримку, підтримку у сфері безпеки. Зокрема, з радістю можу констатувати, що вже виконується домовленість про передання транспорту і техніки спеціального призначення, зокрема машин для розмінування. Це допомагає нам рятувати життя людей", - сказав він на брифінгу після переговорів із президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем у суботу в Києві.

Зеленський поінформував "про наші зусилля з реалізації формули миру і вдячний за інтерес Республіки Корея до конкретних пунктів формул".

"Окремо я хочу подякувати за підтримку спільних зусиль щодо справедливості для України та покарання всіх винних. Підтримка зусиль Міжнародного кримінального суду та визнання необхідності спеціальних міжнародних процедур для покарання за російську агресію - це дуже важливо", - сказав він.

Зеленський подякував Кореї за "готовність підтримати нашу освітню систему і дуже важливо, що Республіка Корея реально захищає людяність та освіченість".

Він також закликав Корею "проявити своє лідерство у створенні реабілітаційних центрів в Україні".

Теги: #зеленський #юн_сок_ель

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