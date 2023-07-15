Сили оборони знищили російську ЗРС С-400, з якої було випущено ракету по кафе в Краматорську

Сили оборони знищили російську ЗРС С-400 "Тріумф", яка розташовувалася під Дебальцевим, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сили оборони помстилися окупантам за обстріл Краматорська. За допомогою HIMARS бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф", що розташовувалася під Дебальцевим", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у суботу.

За наявними даними, це саме та С-400, з якої "було випущено ракету по піцерії в Краматорську".

Як повідомлялося, 27 червня російські окупанти завдали удару по кафе у Краматорську, загинули 12 осіб, троє з них - діти.