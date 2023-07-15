Події

11:56 15.07.2023

Організовано безкоштовну евакуацію із Сумської області - Мінреінтеграції

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Організовано безкоштовну евакуацію із Сумської області - Мінреінтеграції

У суботу із Сум до Києва виїхав перший безоплатний евакуаційний поїзд, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Уже сьогодні із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний поїзд Суми-Київ. Він курсуватиме щодня — з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41. На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб", - ідеться в повідомленні Мінреінтеграції в суботу.

Як повідомляється, усіх охочих Київська ОВА розміщуватиме в модульному містечку Вишгородського району.

"Евакуацію запроваджено в результаті роботи Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Дякуємо Сумській та Київській ОВА, а також Укрзалізниці за допомогу в організації евакуації цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Теги: #евакуація #сумська_область

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