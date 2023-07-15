Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз і далі за допомогою санкцій буде послаблювати Росію.

"Була рада обговорити з нашим посланником Девідом О'Салліваном виконання санкцій ЄС проти Росії та протидію їх обходу. Координація з нашими партнерами залишається вирішальною. Ми рішуче налаштовані й далі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій", - зазначила фон дер Ляєн у Twitter.