Події

11:46 15.07.2023

Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

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Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз і далі за допомогою санкцій буде послаблювати Росію.

"Була рада обговорити з нашим посланником Девідом О'Салліваном виконання санкцій ЄС проти Росії та протидію їх обходу. Координація з нашими партнерами залишається вирішальною. Ми рішуче налаштовані й далі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій", - зазначила фон дер Ляєн у Twitter.

 

Теги: #росія #санкції #євросоюз

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