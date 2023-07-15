В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль - ЗМІ

В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство "Ренхап".

"Юн і перша леді Кім Кьон Хі прибули в Україну з Польщі", - повідомляє агентство з посиланням на старшого секретаря президента зі зв'язків із пресою Кім Ин Хе в суботу.

Як повідомляється, Юн відвідав місце масових убивств у Бучі під Києвом, а потім - Ірпінь.

Як інформує агентство, президент Південної Кореї "планує покласти вінок до військового пам'ятника перед проведенням зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським".

Візит відбувається наприкінці двоетапної поїздки президента Південної Кореї, під час якої він відвідав Литву на саміті Організації Північноатлантичного договору, а потім Польщу з офіційним візитом.