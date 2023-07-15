ЗС України за добу знищили 590 окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували 590 окупантів, 5 танків, 11 бронемашин, 14 артсистем, 2 ППО, 24 БПЛА, 19 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 237180 (+590) осіб ліквідовано, танків - 4102 (+5) од, бойових броньованих машин - 8019 (+11) од, артилерійських систем - 4463 (+14) од, РСЗВ - 680 (+0) од, засоби ППО - 425 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня - 3807 (+24), крилаті ракети - 1273 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7036 (+17) од, спеціальна техніка - 664 (+2)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.