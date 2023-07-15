Події

07:25 15.07.2023

Забужко і Сенцов стали кавалерами ордена Почесного легіону

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Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагородив українську письменницю Оксану Забужко та режисера і військовослужбовця Олега Сенцова Орденом Почесного легіону в День взяття Бастилії - національного свята Франції, повідомило посольство Франції в Україні в п'ятницю.

"У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Франції Емманюеля Макрона вручити відзнаки Національного ордену Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям України", - ідеться в повідомленні у твіттері.

Належність до ордена Почесного легіону є найвищою відзнакою, пошаною та офіційним визнанням особливих заслуг у Франції.

 

 

Теги: #франція #нагорода #діячі

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