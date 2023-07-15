Забужко і Сенцов стали кавалерами ордена Почесного легіону

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагородив українську письменницю Оксану Забужко та режисера і військовослужбовця Олега Сенцова Орденом Почесного легіону в День взяття Бастилії - національного свята Франції, повідомило посольство Франції в Україні в п'ятницю.

"У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Франції Емманюеля Макрона вручити відзнаки Національного ордену Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям України", - ідеться в повідомленні у твіттері.

Належність до ордена Почесного легіону є найвищою відзнакою, пошаною та офіційним визнанням особливих заслуг у Франції.