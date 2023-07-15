За добу відбулося 32 бойові зіткнення, ворог зосереджує зусилля на п'яти напрямках

Російські окупаційні війська і далі зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, упродовж доби відбулося 32 бойові зіткнення, ідеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 суботи у фейсбуці.

Противник вів безуспішні наступальні дії на чотирьох напрямках.

Зокрема, на лиманському напрямку - на захід від Діброви Луганської області та на схід від Новосадового Донецької області, на Бахмутському наші захисники успішно відбили всі ворожі атаки неподалік Берхівки Донецької області, на авдіївському ворог вів безуспішні наступальні дії в Первомайському районі, на шахтарському напрямку наступав поблизу Новомихайлівки Донецької області - успіху не мав.

На куп'янському напрямку ЗСУ продовжують стійко тримати оборону.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки.

Водночас ЗСУ продовжують ведення контрнаступу на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.