Події

07:14 15.07.2023

Ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 43 обстріли з РСЗВ

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Ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 43 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти завдали 50 авіаційних ударів і здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) територією України минулої доби, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 суботи у фейсбуці.

Ще сьогодні вночі РФ знову завдала удару іранськими ударними БПЛА "Shahed-136/131" і зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Протягом доби ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 107 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Також окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Радьківки Сумської області, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Спірного, Федорівки, Веселого, Ступочок, Діліївки, Авдіївки та Первомайського Донецької області, Малої Токмачки Запорізької області, Козацького та Грозового Херсонської області.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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