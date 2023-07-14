Події

20:13 14.07.2023

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

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Український потенціал має бути інвестований у розвиток

Український потенціал після війни має бути інвестований в український розвиток, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні я взяв участь у розмові в Америці на конференції за участю керівників найбільших і найперспективніших глобальних компаній, найбільших філантропів. Інвестиції, робочі місця в Україні, підтримка нашої держави та людей", - сказав президент.

"Зараз українці розкрили величезний потенціал нашої країни. Весь він спрямований на наш захист. Але коли ми завершимо війну, український потенціал має бути інвестований в український розвиток", - заявив він.

"Що дасть світу Україна перемоги? І це питання кожен і кожна зараз в Україні, хто працює для держави, хто планує працювати для держави, кожен і кожна зараз мають поставити це питання собі та знайти відповідь", - сказав президент.

За його словами. "Україна стала глобальною силою і має стати силою глобального розвитку. Впевнений, так і буде".

Теги: #розвиток #потенціал #зеленський

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