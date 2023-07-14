Протягом доби ворог застосував 17 БПЛА Shahed, завдав 43 авіаударів - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних БПЛА Shahed і одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300, протиповітряна оборона знищила 16 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні у п'ятницю ввечері.

Також протягом доби противник завдав 43 авіаційних ударів і здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 86 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Також окупанти завдали авіаційних ударів у районі Радьківки Сумської області, Авдіївки та Первомайського Донецької області, Малої Токмачки Запорізької області та Грозового Херсонської області.