Події

16:57 14.07.2023

На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

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На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак задоволений процесом підготовки Саміту миру.

"На останній зустрічі послів, присвяченій Формулі миру президента Зеленського, були присутні 24 посли", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

На кожній новій зустрічі, сказав він, "додається п'ять-шість країн". Серед нових учасників зустрічей Єрмак назвав Мексику, Аргентину, Індонезію, Ватикан.

"Наступна зустріч відбудеться на Чорнобильській АЕС", - повідомив він.

Наприкінці червня в Копенгагені відбулася зустріч радників лідерів понад 10 країн, присвячена підготовці Саміту миру. Як очікується, він може відбутися до кінця року.

Теги: #підготовка #учасники #саміт_миру

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