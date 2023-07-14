ДБР ліквідувало канал ввезення в Україну кокаїну з Еквадору

Державне бюро розслідувань (ДБР) припинило ввезення в Україну кокаїну з Еквадору, затримано колишнього правоохоронця на збуті понад 3 кг наркотику.

"Працівники ДБР за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції припинили функціонування сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за $135 тис.", - ідеться в повідомленні на сайті відомства ДБР у п'ятницю.

За інформацією бюро, правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн із Латинської Америки через європейські країни до України. "Продавали наркотик на території різних областей України гуртом від 1 кг. За кілограм брали $45 тис.", - зазначається в повідомленні.

У бюро уточнюють, що до організованої злочинної групи, окрім правоохоронця, входили посадові особи митних органів і громадяни деяких країн ЄС.

Під час розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну великі партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. "Кокаїн ховали у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області", - інформують у ДБР.

Наразі відбуваються слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб причетних до скоєння злочину. Досудове розслідування ведеться в межах ч.3 ст.307 Кримінального Кодексу України (незаконне виробництво, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою).