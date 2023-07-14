Окупанти продовжили інтенсивні обстріли міст і сіл Донеччини, загинув мирний житель, поранені ще четверо

Один мирний житель Донецької області загинув, іще четверо дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у зведенні станом на ранок 14 липня.

"На горлівському напрямку у Торецькій громаді 1 людина поранена і 3 будинки пошкоджено у Щербинівці, 2 будівлі пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку. 10 будинків пошкоджено у Клебан-Бику Іллінівської громади. У Костянтинівці пошкоджено будинок, зафіксовано обстріл Предтечиного", - написав Кириленко в телеграмі у п'ятницю вранці.

На волноваському напрямку, за словами очільника обладміністрації, російські окупанти пошкодили господарські будівлі в Богоявленці, обстріляли Вугледар з артилерії 26 разів. На донецькому напрямку ворог двічі обстріляв Гостре Курахівської громади - без жертв.

"На лисичанському напрямку у Сіверську поранено 1 людину, пошкоджено 4 інфраструктурні об'єкти. Зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади", - розповів Кириленко.