Події

11:07 14.07.2023

Окупанти продовжили інтенсивні обстріли міст і сіл Донеччини, загинув мирний житель, поранені ще четверо

1 хв читати
Окупанти продовжили інтенсивні обстріли міст і сіл Донеччини, загинув мирний житель, поранені ще четверо

Один мирний житель Донецької області загинув, іще четверо дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у зведенні станом на ранок 14 липня.

"На горлівському напрямку у Торецькій громаді 1 людина поранена і 3 будинки пошкоджено у Щербинівці, 2 будівлі пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку. 10 будинків пошкоджено у Клебан-Бику Іллінівської громади. У Костянтинівці пошкоджено будинок, зафіксовано обстріл Предтечиного", - написав Кириленко в телеграмі у п'ятницю вранці.

На волноваському напрямку, за словами очільника обладміністрації, російські окупанти пошкодили господарські будівлі в Богоявленці, обстріляли Вугледар з артилерії 26 разів. На донецькому напрямку ворог двічі обстріляв Гостре Курахівської громади - без жертв.

"На лисичанському напрямку у Сіверську поранено 1 людину, пошкоджено 4 інфраструктурні об'єкти. Зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади", - розповів Кириленко.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 14.07.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:36 14.07.2023
Російські війська за добу 76 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий і поранений

Російські війська за добу 76 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий і поранений

07:57 14.07.2023
На Миколаївщині сили ППО збили два ударні БПЛА типу "Shahed-136/131"

На Миколаївщині сили ППО збили два ударні БПЛА типу "Shahed-136/131"

07:50 14.07.2023
Над Дніпропетровщиною вночі збили шість "Шахедів", проте було влучання у Кривому Розі

Над Дніпропетровщиною вночі збили шість "Шахедів", проте було влучання у Кривому Розі

23:48 13.07.2023
Окупанти за день 23 рази обстріляли прикордоння Сумщини, є загиблий

Окупанти за день 23 рази обстріляли прикордоння Сумщини, є загиблий

12:29 13.07.2023
Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у семи областях

Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у семи областях

11:58 13.07.2023
Окупанти використовують на Донеччині самохідні вибухові пристрої, начиняючи БТР тоннами вибухівки - британська розвідка

Окупанти використовують на Донеччині самохідні вибухові пристрої, начиняючи БТР тоннами вибухівки - британська розвідка

10:41 13.07.2023
Зафіксовано 8 обстрілів з боку окупантів Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Зафіксовано 8 обстрілів з боку окупантів Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

08:50 13.07.2023
Два мирні жителі Харківщини постраждали внаслідок російської збройної агресії за добу

Два мирні жителі Харківщини постраждали внаслідок російської збройної агресії за добу

08:33 13.07.2023
Один "Калібр" і чотири "шахеди" ППО ліквідувала в Миколаївській області

Один "Калібр" і чотири "шахеди" ППО ліквідувала в Миколаївській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

Кулеба: За 48 годин до початку саміту НАТО в тексті комюніке не було згадки запрошення для України

США вже поставили Україні касетні боєприпаси - Пентагон

ППО ліквідувала 16 ударних дронів і сім розвідувальних БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 550 окупантів, збили 31 БПЛА

ОСТАННЄ

На Тернопільщині ворожка виманила у директора медцентру $300 тис. за закриття справи - МВС

ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

На Миколаївщині правоохоронці знайшли тіла мирних жителів, розстріляних ворогом під час окупації

Кулеба: За 48 годин до початку саміту НАТО в тексті комюніке не було згадки запрошення для України

Мінкульт працює над планом заходів із порятунку культурної спадщини на постраждалих від руйнування Каховської ГЕС територіях

Окупанти обстріляли сім прикордонних сіл на Сумщині, без жертв - ОК "Північ"

Мінкультури погодив передання будинку Сікорського у власність громади Києва

Суд зобов'язав УПЦ (МП) звільнити і передати Здвиженську церкву в Карвасарах Національному заповіднику "Кам'янець"

Ткаченко допускає проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-Мати" герба СРСР

США вже поставили Україні касетні боєприпаси - Пентагон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА