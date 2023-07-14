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09:23 14.07.2023

США вже поставили Україні касетні боєприпаси - Пентагон

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США вже поставили Україні касетні боєприпаси - Пентагон

 Україна вже отримала касетні боєприпаси, виділені Вашингтоном, повідомляє Associated Press (AP) з посиланням на керівника оперативного управління об'єднаного комітету начальників штабів генерал-лейтенанта Дугласа Сімса.

"Дотепер касетні боєприпаси справді поставлено в Україну", - наводить AP слова Сімса.

При цьому він не уточнив, застосовували їх уже українські військові чи ні.

7 липня заступник голови Пентагону Колін Каль повідомив, що влада США ухвалила рішення виділити черговий пакет військової допомоги Україні на тлі продовження повномасштабної військової агресії Росії. До цього пакету серед іншого входять касетні боєприпаси. "Йдеться про 155-мм і 105-мм снаряди... Пакет також передбачає ракети для систем Patriot і HIMARS", - сказав Каль.

Глава Білого дому Джо Байден вважає, що касетні боєприпаси потрібні Україні.

"Мені знадобився деякий час, щоб переконати себе зробити це (прийняти рішення про передання – ІФ-У)... Я думаю, що вони потребували їх (касетних боєприпасів – ІФ-У)", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CNN.

Конвенцію щодо касетних боєприпасів було підписано у 2008 році. Вона передбачає заборону на використання, виробництво і передання відповідних боєприпасів. Загалом до неї приєдналися 123 країни. Росії, України та США серед них немає.

Касетні боєприпаси вперше застосували під час Другої світової війни. Це клас зброї, що охоплює ракети, бомби, реактивні та артилерійські снаряди, які розриваються в повітрі й розкидають більш легкі бомби на великій площі.

Теги: #сша #касетні_боєприпаси

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