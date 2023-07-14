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09:13 14.07.2023

Палата представників конгресу США заблокувала поправки до проєкту військового бюджету щодо обмеження військової допомоги Україні - ЗМІ

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Палата представників конгресу США заблокувала поправки до проєкту військового бюджету щодо обмеження військової допомоги Україні - ЗМІ

Низку висунутих республіканцями поправок до проєкту закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік (NDAA) щодо скорочення або припинення військової допомоги Україні було заблоковано Палатою представників конгресу США, повідомили американські ЗМІ.

Як зазначає видання The Hill, пов'язані з російською військовою агресією поправки до NDAA "фактично обмежили б або згорнули участь США в Україні, але більшість республіканців приєдналася до демократів, які виступають проти цих пропозицій".

Було також відхилено поправки, що вимагають від Білого дому підготувати доповідь Конгресу про стратегію США щодо України, а також про надання Києву повноважень щодо ленд-лізу.

Видання пише, що конгресмени наполягали на вирішенні декількох пов'язаних з Україною проблем, наприклад про заборону на передання Сполученими Штатами касетних боєприпасів за кордон, однак ці пункти "у підсумку не було винесено на голосування".

Теги: #сша #військова_допомога

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