Події

08:18 14.07.2023

ППО ліквідувала 16 ударних дронів і сім розвідувальних БПЛА

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ППО ліквідувала 16 ударних дронів і сім розвідувальних БПЛА

Із вечора 13 липня до 04.00 ранку 14 липня російські війська атакували Україну безпілотниками, в результаті із 17 БПЛА знищено 16, повідомляється в ранковому зведенні Повітряних сил ЗСУ.

"Рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

У результаті бойової роботи в південних і східних областях знищено 16 "Шахедів", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

Також повідомляється, що вночі було збито один розвідувальний БПЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона вразила минулої доби.

Залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" і "Схід".

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення #збиття

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