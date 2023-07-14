Події

07:14 14.07.2023

Окупанти за добу атакували Україну, випустивши два "Калібри", одну балістичну ракету "Іскандер-М" і 20 БПЛА "Shahed"

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Окупанти за добу атакували Україну, випустивши два "Калібри", одну балістичну ракету "Іскандер-М" і 20 БПЛА "Shahed"

Російські війська за добу атакували Україну, випустивши 2 "Калібри", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" і 20 БПЛА "Shahed", інформує Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" і 20 іранських ударних БПЛА "Shahed", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, Силам оборони України вдалося знищити 2 крилаті ракети "Калібр" і 20 ударних дронів.

Також ворог завдав 52 авіаційні удари та здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна й адміністративна інфраструктура", - повідомили в Генштабі.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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