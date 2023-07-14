Події

07:11 14.07.2023

Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень

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Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень

Противник зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої - протягом доби відбулося приблизно 30 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На куп'янському напрямку українські війська тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Куп'янськ Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на схід від Невського Луганської області та на схід від Тернів у Донецькій області. Завдав авіаційних ударів поблизу Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки неподалік Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, успішно відбили атаки російських військ поблизу Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки, водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріл населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожове, Благодатне та Макарівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, наносять вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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