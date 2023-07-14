Українська авіація за добу завдала вісім ударів по місцях зосередження противника

Сили оборони за добу завдали 8 авіаударів по районах зосередження особового складу окупантів і 2 по ЗРК противника, повідомив Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника", - ідеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.