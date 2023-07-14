Операція "Атлантична рішучість": Байден дозволив спрямувати до Європи до 3 тис військовослужбовців



Президент США Джо Байден уповноважив Пентагон направити приблизно 3 тис. резервних сил до Європи для підтримки операції "Атлантична рішучість" у зв'язку з триваючою війною в Україні, повідомив директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс під час брифінгу для преси.

"Президент підписав указ, що затверджує мобілізацію окремих резервних сил... не більше 3000 осіб поповнять збройні сили для підтримки операції "Атлантична рішучість". Крім того, операція "Атлантична рішучість" буде визначена як операція на випадок непередбачених обставин. Це нове позначення приносить користь військовослужбовцям і сім'ям завдяки збільшенню повноважень, прав і доступу до сил та особового складу резерву", - наголосив Сімс.

Він також нагадав, що з 2014 року Європейське командування США надає боєздатні сили для ротації в Європі.

"Ці сили продовжують демонструвати прихильність США до НАТО, підвищуючи готовність, підвищуючи оперативну сумісність і зміцнюючи зв'язки між союзниками і партнерами", - зазначив Сімс.

"Нарешті, це підтверджує непохитну підтримку і прихильність захисту східного флангу НАТО після незаконної і неспровокованої війни Росії проти України", - додав він.

У США в Європі перебуває понад 100 000 військовослужбовців, і їх чисельність зросла з початку російського вторгнення в лютому 2022 року, передає американський телеканал CNN. "Додаткові війська, найімовірніше, працюватимуть у сфері логістики та підтримки або в таких галузях медицини, як стоматологія та охорона здоров'я - ролі, які резерви зазвичай виконують більше, ніж діюча сила", - інформує CNN.



