Найманці ПВК "Вагнер" не беруть значної участі в бойових діях на території України - Пентагон



Участь найманців ПВК "Вагнер" у бойових діях на території України є незначною, повідомив прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу для преси.

"На даному етапі ми не бачимо, щоб сили Вагнера брали будь-яку істотну участь у підтримці бойових дій в Україні", - підкреслив він.

Щодо розташування вагнерівців Райдер зазначив, що "наразі більшість тих сил, які ми (Пентагон - ІФ-У) оцінюємо, все ще перебувають в окупованих Росією районах України, але насправді більше не вносять значного бойового потенціалу".

Представник Пентагону наголосив, що США продовжують стежити за ситуацією, але зараз усе йде саме так.

