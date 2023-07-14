Події

04:05 14.07.2023

Найманці ПВК "Вагнер" не беруть значної участі в бойових діях на території України - Пентагон

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Найманці ПВК "Вагнер" не беруть значної участі в бойових діях на території України - Пентагон


 Участь найманців ПВК "Вагнер" у бойових діях на території України є незначною, повідомив прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу для преси.
"На даному етапі ми не бачимо, щоб сили Вагнера брали будь-яку істотну участь у підтримці бойових дій в Україні", - підкреслив він.
Щодо розташування вагнерівців Райдер зазначив, що "наразі більшість тих сил, які ми (Пентагон - ІФ-У) оцінюємо, все ще перебувають в окупованих Росією районах України, але насправді більше не вносять значного бойового потенціалу".
Представник Пентагону наголосив, що США продовжують стежити за ситуацією, але зараз усе йде саме так.
 

Теги: #пентагон #україна #вагнеровці

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