Ворог атакує ударними безпілотниками під час сильної грози - ОК "Південь"



У ніч на 14 липня протиповітряна оборона працює по ворожих цілях у складних погодних умовах, під час сильної грози, повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"У складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони.

Ворог атакує ударними безпілотниками на тлі сильної грози", - написав він у Телеграм-каналі.

За словами Назарова, у морі на бойовому чергуванні 2 ракетоносії, споряджені до 12 "Калібрів".

"Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги треба перебувати в укриттях, користуватися правилом "двох стін", не знімати і не викладати в мережу роботу ППО", - нагадав полковник.

Раніше повідомлялося про роботу ППО в Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

