Події

21:24 13.07.2023

Україна готує двосторонні договори щодо гарантій безпеки з партнерами

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Україна готує двосторонні договори щодо гарантій безпеки з партнерами

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок роботи над двосторонніми договорами щодо гарантій безпеки.

"Провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі. Команда наших міжнародників, Уряд, Офіс. Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди. Готуємо зміст для роботи Ради Україна – НАТО. Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО", - написав він у четвер у телеграм-каналі.

"Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - написав також Зеленський.

 

 

 

Теги: #нато #нарада #зеленський

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