Події

19:13 13.07.2023

Окупанти завдали 46 авіаударів по Україні за добу й запустили 20 ударних дронів, усі їх збито

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Окупанти завдали 46 авіаударів по Україні за добу й запустили 20 ударних дронів, усі їх збито

Російські окупанти завдали 46 авіаційних ударів по території України за добу та здійснили близько 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій українських військ і українських населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга.

"На жаль, постраждали мирні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна й адміністративна інфраструктура", - повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Також окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві крилаті ракети "Калібр", одну балістичну ракету "Іскандер-М" і 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. "У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 20 ударних дронів", - ідеться у зведенні.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Ветеринарного та Кислівки Харківської області, Невського та Білогорівки Луганської області, Авдіївки та Макарівки Донецької області, Приютного Запорізької області та Козацького - Херсонської.

Окупанти здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міст Куп'янськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, а також м. Херсона.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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