У США переважають думки про необхідність залишатися в НАТО - Байден

У США існує всеосяжний консенсус щодо того, що країна має залишатися в НАТО, заявив у четвер американський президент Джо Байден на пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Безсумнівно, з боку народу Америки, Конгресу - Палати представників і Сенату, обох партій є всеосяжна підтримка (...) того, що ми будемо разом із НАТО", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливість того, що в майбутньому США можуть вийти зі складу організації.

За його словами, з моменту завершення Другої світової війни та формування НАТО в США знають, що американська безпека залежить від єдності з партнерами в Європі та Євроатлантичному регіоні.

Напередодні на виступі у Вільнюсі Байден заявив, що за час перебування на посаді глави держави він надав нових сил міжнародним альянсам, а також назвав неможливим процвітання США без безпеки в Європі.