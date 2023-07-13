Київрада знову проситиме Кабмін передати будинок Сікорського у власність столиці

Київська міська рада направить до Кабінету Міністрів України звернення щодо передання будинку Сікорського в Києві у власність міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Місто вже протягом кількох років просить передати об’єкт, щоб мати можливість реконструювати та зберегти його. Створити музей Ігоря Сікорського. Та, на жаль, щоразу в уряді знаходять якісь бюрократичні перепони, щоб цього не відбулося. А садиба тим часом руйнується", - написав Кличко у фейсбуці.

Як повідомлялося, 2021 року Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство оборони України укласти охоронний договір і привести в належний стан пам'ятку національного значення - будинок всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал у Києві. За інформацією Офісу генерального прокурора, Міноборони та держпідприємство "Готель "Козацький" зобов'язані здійснити консерваційні та реставраційні роботи.

Пізніше того самого року Міноборони та Київська міськдержадміністрація сформували дорожню карту передання садиби в комунальну власність столиці.