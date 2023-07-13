Події

16:18 13.07.2023

Україна та Швеція уклали угоду, яка прискорить постачання зброї

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Україна та Швеція уклали угоду, яка прискорить постачання зброї

Управління оборонних матеріалів (FMV) Швеції уклало угоду з Україною про супровід закупівель, що дає змогу Україні закуповувати оборонну техніку безпосередньо в промисловості та використовувати опціони у шведських угодах, які скоротять строки постачань.

Як повідомляється на сайті шведського уряду в четвер, укладена того самого дня угода про комплексний захист сприяє підтримці FMV в Україні.

Також повідомляється, що 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав з Україною угоду про безпеку, яка дає змогу Швеції та Україні обмінюватися конфіденційною інформацією, що стосується, наприклад, випробувальних польотів шведських винищувачів JAS Gripen або військової техніки.

"Із підписанням цих угод ми робимо подальші кроки, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та забезпечити закупівлю нового оборонного обладнання безпосередньо у промисловості. Ми будемо підтримувати Україну доти, доки вони не виграють війну, повернуть собі свободу і відновлять свою країну", - заявив Йонсон.

 

Теги: #україна #зброя #швеція

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