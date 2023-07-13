Події

16:12 13.07.2023

Гумдопомога має бути захищена - заява гуманітарного координатора ООН в Україні

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Міжнародне гуманітарне право захищає мирних жителів і цивільну інфраструктуру, зокрема гуманітарних працівників, вони ніколи не повинні бути мішенню.

Про це йдеться в заяві гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун щодо останніх нападів на працівників гуманітарних організацій в Україні, отриманій агентством "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Дуже тривожно чути, що наші колеги з української неурядової організації "Місія "Проліска" вчора потрапили під обстріл у Харківській області під час доставляння вкрай необхідної гуманітарної допомоги сім'ям, які переживають жахи вторгнення Російської Федерації в Україну. Команда НУО "Проліска" використовувала чітко позначений транспортний засіб - гуманітарний автомобіль, що перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права", - наголошується в заяві.

Як зазначає Браун, "раніше цього тижня, 9 липня, я засудила удар, що вплинув на надання гуманітарної допомоги громаді в Оріхові неподалік Запоріжжя. Після цієї заяви під обстріл потрапила доставка гуманітарної допомоги в Херсоні 11 липня. Під час кожного з цих трьох неприйнятних ударів постраждали мирні жителі".

"Як гуманітарні працівники ми маємо одну мету: рятувати й захищати життя, підтримувати людей в Україні, чиї життя були зруйновані вторгненням Росії. Ці удари лише підкреслюють ті виклики, з якими ми стикаємося, посилені відсутністю доступу для підтримки українців у районах, які зараз контролює Російська Федерація. Міжнародне гуманітарне право захищає мирних жителів і цивільну інфраструктуру, зокрема гуманітарних працівників. Вони ніколи не повинні бути мішенню", - наголошується в заяві.

Теги: #оон #захист #гумдопомога

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