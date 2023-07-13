Євродепутати схвалили закон про підтримку виробництва боєприпасів у ЄС

Європарламент затвердив у четвер плани щодо збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС.

Закон ухвалили 505 голосами "за". 56 євродепутатів проголосували проти, 21 утримався.

"Відповідно до тексту, погодженого з Радою ЄС минулого тижня, закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) спрямовано на прискорення поставок боєприпасів і ракет до України і на допомогу державам-членам у поповненні їхніх арсеналів", - ідеться в комюніке пресслужби ЄП.

У документі повідомляється, що, запроваджуючи відповідні цільові заходи, зокрема фінансування в розмірі 500 млн євро, ASAP покликаний "наростити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів".

"Депутати Європарламенту також наполягали на тому, щоб країни ЄС надавали Україні боєприпаси, що фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт", - зазначили в ЄП.

Тепер закон має бути остаточно затверджений Радою ЄС, після чого набуде чинності.