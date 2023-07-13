Голова ВККС: Подання документів від кандидатів до Громадської ради доброчесності завершується 20 липня

Кандидати в члени Громадської ради доброчесності мають подати документи до 20 липня 2023 року, без сформованої Ради доброчесності Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) не може проводити кваліфікаційного оцінювання суддів, наголошує голова ВККС Роман Ігнатов.

У четвер у Києві на XI Міжнародному судово-правовому форумі Ігнатов нагадав, що понад три з половиною роки ВККС не працювала.

"На жаль, нам дісталося "у спадок" дуже багато незавершених конкурсних процедур, які ми маємо завершити. Усі вони проводяться за обов'язкової участі Громадської ради доброчесності", - зазначив він.

Ігнатов повідомив, що ВККС вжила всіх необхідних заходів і "до 20 липня 2023 року мають бути подані документи від усіх громадських об'єднань, які хочуть увійти до складу Громадської ради доброчесності".

Без сформованої з 20 членів Ради доброчесності, як пояснив голова ВККС, кваліфікаційне оцінювання суддів не відбувається.

Він також зазначив, що у ВККС є 31 суддя, який пройшов усі кваліфікаційні оцінювання та інші кваліфпроцедури, але не був призначений указом глави держави.

"Вони (ці судді) залишаються в такому підвішеному стані надто тривалий час, що є неприпустимим для цивілізованої держави. У нас були зустрічі з усіма категоріями кандидатів, зокрема й цих суддів, які залишилися в підвішеному стані. Звісно, їх обурення абсолютно обґрунтовані", - зазначив він.

Ігнатов розповів, що наступного тижня ВККС вирішуватиме стратегічні питання роботи комісії, розглядатимуть питання щодо цих кандидатів, після чого документи з рекомендаціями буде скеровано до Вищої ради правосуддя.

"Нагальною необхідністю також є конкурсні процедури до апеляційних судів, тому що там катастрофічна ситуація, зокрема у Київському апеляційному суді", - сказав він.

Після цього, як наголосив голова ВККС, вирішуватимуть питання заповнення суддями судів першої інстанції. "Упевнений, що багато суддів перших інстанцій підуть на конкурси до судів апеляційних інстанцій", - уточнив голова ВККС.

Ігнатов також звернув увагу на те, що важливим залишається питання відрядження суддів з окупованих територій і відновлення роботи на деокупованих територіях.

"Одним із перших завдань на порядку денному в нас наразі стоїть відновлення роботи в Херсонському міському суді. Але тут іще виникає питання того, що деякі судді готові повернутися (на деокуповану територію), а багато суддів не хочуть повертатися... планують іти у відставку, тому що вони не відчувають повного захисту з боку держави", - наголосив голова ВККС.