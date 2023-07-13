Події

14:58 13.07.2023

Голова ВККС: Подання документів від кандидатів до Громадської ради доброчесності завершується 20 липня

2 хв читати
Голова ВККС: Подання документів від кандидатів до Громадської ради доброчесності завершується 20 липня

Кандидати в члени Громадської ради доброчесності мають подати документи до 20 липня 2023 року, без сформованої Ради доброчесності Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) не може проводити кваліфікаційного оцінювання суддів, наголошує голова ВККС Роман Ігнатов.

У четвер у Києві на XI Міжнародному судово-правовому форумі Ігнатов нагадав, що понад три з половиною роки ВККС не працювала.

"На жаль, нам дісталося "у спадок" дуже багато незавершених конкурсних процедур, які ми маємо завершити. Усі вони проводяться за обов'язкової участі Громадської ради доброчесності", - зазначив він.

Ігнатов повідомив, що ВККС вжила всіх необхідних заходів і "до 20 липня 2023 року мають бути подані документи від усіх громадських об'єднань, які хочуть увійти до складу Громадської ради доброчесності".

Без сформованої з 20 членів Ради доброчесності, як пояснив голова ВККС, кваліфікаційне оцінювання суддів не відбувається.

Він також зазначив, що у ВККС є 31 суддя, який пройшов усі кваліфікаційні оцінювання та інші кваліфпроцедури, але не був призначений указом глави держави.

"Вони (ці судді) залишаються в такому підвішеному стані надто тривалий час, що є неприпустимим для цивілізованої держави. У нас були зустрічі з усіма категоріями кандидатів, зокрема й цих суддів, які залишилися в підвішеному стані. Звісно, їх обурення абсолютно обґрунтовані", - зазначив він.

Ігнатов розповів, що наступного тижня ВККС вирішуватиме стратегічні питання роботи комісії, розглядатимуть питання щодо цих кандидатів, після чого документи з рекомендаціями буде скеровано до Вищої ради правосуддя.

"Нагальною необхідністю також є конкурсні процедури до апеляційних судів, тому що там катастрофічна ситуація, зокрема у Київському апеляційному суді", - сказав він.

Після цього, як наголосив голова ВККС, вирішуватимуть питання заповнення суддями судів першої інстанції. "Упевнений, що багато суддів перших інстанцій підуть на конкурси до судів апеляційних інстанцій", - уточнив голова ВККС.

Ігнатов також звернув увагу на те, що важливим залишається питання відрядження суддів з окупованих територій і відновлення роботи на деокупованих територіях.

"Одним із перших завдань на порядку денному в нас наразі стоїть відновлення роботи в Херсонському міському суді. Але тут іще виникає питання того, що деякі судді готові повернутися (на деокуповану територію), а багато суддів не хочуть повертатися... планують іти у відставку, тому що вони не відчувають повного захисту з боку держави", - наголосив голова ВККС.

Теги: #документи #вккс #громадська_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 01.06.2023
ВРП призначила всіх членів ВККС

ВРП призначила всіх членів ВККС

13:03 19.05.2023
Слідство поки що не встановило фактів реалізованого впливу на обрання членів ВККС - відповідь САП ВРП

Слідство поки що не встановило фактів реалізованого впливу на обрання членів ВККС - відповідь САП ВРП

07:21 06.05.2023
Окупанти "мішками спалюють документи" в Мелітополі

Окупанти "мішками спалюють документи" в Мелітополі

07:05 11.04.2023
У Білому домі поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних документів

У Білому домі поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних документів

15:51 07.04.2023
ГУР України про нібито "витік документів" щодо контрнаступу: Очікуватимемо офіційних коментарів

ГУР України про нібито "витік документів" щодо контрнаступу: Очікуватимемо офіційних коментарів

20:25 06.04.2023
Посли G7 виступили з підтримкою призначення 16 нових членів ВККС

Посли G7 виступили з підтримкою призначення 16 нових членів ВККС

10:57 06.04.2023
Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

20:24 16.03.2023
Посли G7 закликають прискорити процедуру призначення членів ВККС

Посли G7 закликають прискорити процедуру призначення членів ВККС

19:08 28.02.2023
Мінцифри запустить бета-тест автоматичної перевірки буддокументації на порталі "Дія"

Мінцифри запустить бета-тест автоматичної перевірки буддокументації на порталі "Дія"

14:11 16.02.2023
Міноборони: Жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради немає – дорадчий орган ще не сформовано

Міноборони: Жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради немає – дорадчий орган ще не сформовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає понад EUR1,5 млрд військової допомоги від партнерів - Резніков за підсумками саміту НАТО

Україна отримає запрошення до НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні, якщо переможе у війні - Чернєв

Євродепутати схвалили закон про підтримку виробництва боєприпасів у ЄС

Україна вже отримала касетні боєприпаси зі США - Тарнавський

Голова Верховного суду: 99% воєнних злочинів РФ розглянуть українські суди

ОСТАННЄ

Україна отримає понад EUR1,5 млрд військової допомоги від партнерів - Резніков за підсумками саміту НАТО

На облаштування безпечних умов в укриттях у київських навчальних закладах спрямують 61 млн грн - Київрада

Україна отримає запрошення до НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні, якщо переможе у війні - Чернєв

Україна та Швеція уклали угоду, яка прискорить постачання зброї

Гумдопомога має бути захищена - заява гуманітарного координатора ООН в Україні

Над Сумською областю збито другий за добу безпілотник ворога

Рада дозволила правоохоронцям збивати БПЛА в разі порушення ними повітряного простору України

Окупанти обстріляли Оріхів, загинув місцевий житель, зруйновано три будинки - Єрмак

Євродепутати схвалили закон про підтримку виробництва боєприпасів у ЄС

За десять днів на держкордоні встановлено 30 протитанкових мінних полів і загороджень - Наєв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА