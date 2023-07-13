Пожежа в Подільському районі Києва, де виявили тіло чоловіка, була побутового характеру

Пожежа в Подільському районі столиці, під час гасіння якої було виявлено тіло чоловіка без ознак життя, мала побутовий характер.

"13 липня о 02:19 у Подільському районі Києва виникла пожежа побутового характеру за адресою просп. Правди, 78. Займання виникло в одній із квартир на 9 поверсі, 9-поверхового житлового будинку", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, о 02:52 пожежу було локалізовано на площі 20 кв. м, а о 03:06 - ліквідовано.

"Під час гасіння було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Причину пожежі встановлюють правоохоронці", - інформує ДСНС.