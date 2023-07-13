Мобільна група добровольців на Сумщині знищила "Шахед" зі стрілецької зброї

Мобільна група добровольців Сумщини минулої ночі знищила БпЛА "Шахед" зі стрілецької зброї, повідомила обласна військова адміністрація.

"На Сумщині захисники неба збили безпілотник типу "Шахед". Сьогодні вночі в Роменському районі мобільна група добровольців виявила ворожий БпЛА. Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА в четвер.

Як повідомляється, уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості.