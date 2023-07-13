Події

10:55 13.07.2023

Мобільна група добровольців на Сумщині знищила "Шахед" зі стрілецької зброї

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Мобільна група добровольців Сумщини минулої ночі знищила БпЛА "Шахед" зі стрілецької зброї, повідомила обласна військова адміністрація.

"На Сумщині захисники неба збили безпілотник типу "Шахед". Сьогодні вночі в Роменському районі мобільна група добровольців виявила ворожий БпЛА. Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА в четвер.

Як повідомляється, уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості.

Теги: #бпла #сумська_область

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