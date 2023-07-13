Події

07:30 13.07.2023

Окупанти обстріляли дев’ять громад Сумської області

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Окупанти обстріляли дев’ять громад Сумської області

Російські окупанти в середу обстріляли 9 громад Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 165 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотинська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.

У Білопільській ворог гатив із мінометів (16 вибухів) та гранатометів (АГС) (33 вибухи).

У Великописарівській проведено мінометний обстріл (39 вибухів) і гранатометний обстріл (СПГ) (3 вибухи).

У Краснопільській зафіксовано обстріл із мінометів (23 вибухи), артилерії (11 вибухів) і гранатометів (СПГ) (2 вибухи).

У Юнаківській був мінометний обстріл (8 вибухів).

У Хотинській проведено мінометний обстріл (13 вибухів).

У Середино-Будській окупанти обстрілювали з мінометів (4 вибухи).

У Новослобідській проведено мінометний обстріл (6 вибухів).

У Зноб-Новгородській був мінометний обстріл (6 вибухів).

В Есманській проведено мінометний обстріл (1 вибух).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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