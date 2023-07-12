Події

21:43 12.07.2023

ЗС України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах

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ЗС України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах

Збройні сили України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку на південному фланзі навколо Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші захисники укріплюються на зайнятих рубежах", - написала вона в телеграм-каналі.

Також, за її словами, ЗСУ за останні тижні знищили велику кількість складів із боєприпасами, завдяки чому кількість ворожих обстрілів зараз знизилася.

Крім того, зазначила заступниця міністра оборони, на півдні Сили оборони України продовжували наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках.

"Військові виконують чимало завдань, спрямованих на ослаблення ворога і відпрацювання обстановки для подальших дій", - зазначила Маляр.

Крім того, ЗС України успішно стримували наступ російських військ на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої.

 

 

 

Теги: #фронт #бахмут #просування

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