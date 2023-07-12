Запорізька АЕС готується до переведення блоку №5 у "холодний зупин", але блок №4 буде переведено в режим "гарячий зупин"

Окупована Запорізька АЕС готується до переведення блоку №4 з режиму "холодного зупину" в режим "гарячий зупин", після чого блок №5, який наразі перебуває в "гарячому зупині", буде переведено в "холодний зупин" для проведення профілактичних робіт.

"Решта блоків залишаються в режимі "холодного зупину", - йдеться в оприлюдненому в середу повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

У МАГАТЕ пояснюють, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

"Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу майданчику перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", - наголошується в повідомленні.

У МАГАТЕ також повідомили, що на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС минулого тижня відбулися ротації його фахівців. АЕС виконують свої графіки роботи та перезавантаження палива, і фахівці МАГАТЕ підтверджують відсутність проблем, пов'язаних з ядерною безпекою на цих чотирьох об'єктах.

Як повідомлялося, ДІЯРУ наказом №338 від 28 червня 2023 року обмежила ліцензійні умови експлуатації енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС станом "холодний зупин", порахувавши це оптимальним рішенням в умовах тимчасової окупації станції військами РФ і втрати водних ресурсів Каховського водосховища після підриву греблі.

Крім того, енергоблок №3 ЗАЕС може також експлуатуватися в стані "зупин для ремонту", зазначила інспекція.

Раніше Держатомрегулювання наказом №501 від 18 серпня 2022 року внесло також відповідні зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1-2 ЗАЕС, згідно з якими експлуатація енергоблока №1 здійснюється у станах "перевантаження палива"-"холодний зупин", а енергоблока №2 - у режимі "холодний зупин".