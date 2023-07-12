Українська авіація завдала 6 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за добу шести ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника і два - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях і чотири зенітно-ракетні комплекси ворога.

"У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", - йдеться у зведенні.

У свою чергу російські окупанти посилили контррозвідувальні заходи в тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, здійснюють масові рейди по будинках і квартирах місцевих жителів, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. "У такий спосіб окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України", - зазначили в Генштабі.