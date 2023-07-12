Бюджетний комітет Ради рекомендував виділити 574 млн грн на добудову музею Голодомору

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №9437 про виділення з державного бюджету цього року 573,9 млн грн на завершення будівництва та введення в експлуатацію другої черги національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

"Метою законопроєкту є виділення додаткових коштів із держбюджету в сумі 573,9 млн грн на завершення будівництва та введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду, на платформі якого відбуватимуться основні офіційні заходи до 90-х роковин Голодомору 1932-1932 років", - написала голова комітету Роксолана Підласа в середу.

Вона додала, що ініціатива збалансована і не передбачає загалом збільшення видатків державного бюджету на поточний рік, не уточнивши джерело доходів.

За її словами, ухвалення та реалізація законопроєкту №9437 дасть змогу в найкоротші терміни завершити весь комплекс будівельних робіт і на належному рівні вшанувати пам'ять мільйонів жертв трагедії.