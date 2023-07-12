Байден Зеленському: Я з нетерпінням чекаю дня, коли ми проведемо зустріч для святкування членства України в НАТО

Президент США Джо Байден перед початком двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що чекає на офіційний вступ України до НАТО.

"І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО. Тож дякую за те, що ви робите, і погані новини для вас: ми нікуди не підемо. Ви застрягли з нами", - сказав Байден під час зустрічі із Зеленським на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Президент Байден заявив, що США робитимуть усе можливе, щоб Україна отримала "те, що потрібно". Також він відзначив мужність і самовідданість українців.

"Ви подаєте всьому світу приклад того, що являє собою справжню мужність", - додав він.

"Я хотів би повторити те, що я говорив вам багато разів. Не лише ви всі, а й ваш народ, ваші сини, ваші дочки, ваші чоловіки, ваші дружини, ваші друзі - ви неймовірні", - наголосив Байден.