Ми не можемо стояти на місці й розраховувати, що нас підтримуватимуть десятиліттями - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що підтримка союзників залежить, зокрема, і від того, як у нас справи будуть на полі бою.

"Це дуже важливо не лише для підтримки союзниками нас, це потрібно і нам із вами, щоб ми були мотивовані, щоб ми знали, до чого ми йдемо, що ми йдемо до перемоги, відновлення нашої територіальної цілісності. Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліттями нас хтось підтримуватиме", - сказав він на пресконференції в середу у Вільнюсі.