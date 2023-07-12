Україна зобов'язалася продовжувати реформи та посилити цивільний контроль за Збройними силами - текст декларації G7

Україна, згідно з текстом "Спільної декларації на підтримку України", оголошеної лідерами країн G7 у Вільнюсі, взяла на себе зобов'язання продовжити реформи і посилити цивільний контроль над збройними силами.

"Зі свого боку Україна зобов'язується "робити позитивний внесок у безпеку партнерів та посилювати заходи прозорості та підзвітності щодо партнерської допомоги. Продовжувати реалізацію реформ правоохоронних органів, судової системи, боротьби з корупцією, корпоративного управління, економіки, сектору безпеки та державного управління, які підкреслюють її відданість демократії, верховенству права, повазі до прав людини та свободи ЗМІ, а також виводять її економіку на сталий шлях розвитку", - йдеться в документі.

Україна також взяла на себе зобов'язання "просувати оборонні реформи і модернізацію, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами та підвищення ефективності й прозорості в оборонних установах і промисловості України".

"ЄС та його держави-члени готові зробити свій внесок у ці зусилля і швидко розглянуть модальності такого внеску. Ці зусилля будуть продовжуватися, в той час як Україна прямує шляхом до майбутнього членства у євроатлантичному співтоваристві", - йдеться в тексті.

"Інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля, спрямовані на забезпечення вільної, сильної, незалежної та суверенної України, можуть приєднатися до цієї Спільної декларації в будь-який час", - зазначають автори декларації.