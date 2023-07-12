Події

15:52 12.07.2023

Австралія передасть Україні ще 30 БТР

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Австралія передасть Україні ще 30 БТР

Прем'єр Австралії Ентоні Албаніз на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про передання Києву ще 30 бронетранспортерів Bushmaster, повідомляє австралійський новинний портал ABC News.

"Я радий знову зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і повідомити про рішення Австралії поставити в Україну ще 30 бронетранспортерів Bushmaster", - наводить портал заяву прем'єра, яку він зробив за підсумками переговорів із Зеленським у Вільнюсі.

Раніше Австралія поставила Україні 90 БТР цього типу, зазначають західні ЗМІ.

Теги: #бтр #австралія #bushmaster

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