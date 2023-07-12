Події

13:51 12.07.2023

Касетні снаряди використовуватимуться лише по військових цілях на окупованій частині України - Зеленський

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Касетні снаряди використовуватимуться лише по військових цілях на окупованій частині України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що касетні (кластерні) снаряди використовуватимуться тільки по військових цілях на окупованій частині країни.

"Росія застосовує постійно кластерні снаряди на нашій місцевості. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей. Використовує довгі роки кластерні снаряди. Постійно. Ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо кластерних снарядів, це на використання суто по військових цілях, суто на тимчасово окупованих територіях України", - сказав Зеленський на пресконференції у Вільнюсі в середу.

"Це абсолютно контрольовано і ніде більше не використовуватиметься. Має бути справедливість. Дивіться, в цьому немає справедливості, що агресор окупував нас і дев'ять років окупує частини наших територій і вбиває наших людей", - наголосив президент України.

Теги: #касетні_боєприпаси #зеленський

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