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13:43 12.07.2023

Столтенберг: Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, завтра ми зустрінемося як союзники

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Столтенберг: Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, завтра ми зустрінемося як союзники

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що рішення Вільнюського саміту відкривають нову главу у відносинах альянсу та України, і якщо сьогодні вони зустрічаються як рівні, то в майбутньому зустрічатимуться як союзники.

"Рішення, ухвалені у Вільнюсі, є початком нової глави у відносинах між НАТО та Україною. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, я з нетерпінням очікую того дня, коли ми зустрінемося як союзники", - заявив Столтенберг у середу у Вільнюсі на пресконференції, що відбулася на полях саміту НАТО після двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Після пресконференції відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО, в якому також візьме участь глава Української держави.

Генсек нагадав, що у вівторок союзники схвалили для України пакет із трьох складових, який "наблизить Україну до НАТО", зокрема багаторічну програму практичної допомоги, створення нової Ради Україна-НАТО, а також знову підтвердили, що Україна буде членом НАТО, і прибрали вимогу про План дій щодо членства.

"Наша нова програма допоможе Україні перейти від обладнання та стратегій радянського часу до натовських стандартів і зробить українські Збройні сили повністю сумісними з натовськими. Інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО розпочнеться за кілька хвилин. Це буде форум, де Україна і союзники зустрічатимуться як рівні, проводитимуть консультації щодо кризових ситуацій і спільно ухвалюватимуть рішення. Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли. Союзники знову підтвердили, що Україна буде членом альянсу, і погодилися прибрати вимогу ПДЧ. Це змінить український шлях до членства з процесу, що складається з двох кроків, до процесу одного кроку, і ми направимо запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли погодяться союзники й будуть виконані умови. Це сильний, єдиний меседж союзників щодо шляху до членства НАТО", - деталізував він.

Столтенберг також зазначив, що після війни Україні мають бути надані "надійні гарантії безпеки, щоб історія не повторилася". "Тому я вітаю, що багато союзників сьогодні заявлять про те, що нададуть довгострокову безпекову допомогу Україні. Це допоможе стримати майбутню агресію Росії після того, як ця війна завершиться, і буде доповненням підтримки, яку надає НАТО", - додав генсек альянсу.

Він знову заявив, що "коли президент Путін напав на Україну торік, він недооцінив хоробрість українського народу, хоробрість українських Збройних сил і стійкість українського політичного керівництва". "Але він також недооцінив єдність і силу союзників по НАТО. НАТО продовжуватиме стояти з вами так довго, скільки буде потрібно", - запевнив Столтенберг.

Теги: #нато #україна #столтенберг

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