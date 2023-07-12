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12:36 12.07.2023

Норвегія передає Україні додаткову тисячу крихітних дронів Black Hornet для розвідки

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Норвегія передає Україні додаткові тисячу крихітних дронів Black Hornet вагою 32 грами для ведення розвідки, повідомляє оборонне відомство країни.

"Україна дуже задоволена тим, як показали себе попередні передані Норвегією розвідувальні дрони цього типу, розроблені у співпраці між Збройними силами Норвегії та Інститутом оборонних досліджень", - сказав міністр оборони Бйорн Арильд Грам, якого цитує пресслужба міноборони Норвегії.

Як повідомляється, розроблений у Норвегії Black Hornet від Teledyne FLIR набув широкої популярності та перебуває на озброєнні багатьох союзників, зокрема США та Великої Британії. Військові нанодрони визначаються як невеликі безпілотники вагою менше 50 грамів. Black Hornet важить 32 грами.

Теги: #норвегія #дрони

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