Події

12:14 12.07.2023

Зеленський розпочав переговори з прем'єром Австралії на полях саміту НАТО

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі проводять зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Зеленський та Албанізі зустрілися у Вільнюсі для проведення переговорів.

Прем'єр Австралії запевнив у підтримці України "стільки, скільки потрібно", а також відзначив надихаючу стійкість і сміливість українців.

Зеленський подякував Австралії за підтримку і "життєво важливу військову допомогу".

Теги: #премєр #австралiя #зеленський

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