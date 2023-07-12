Зеленський розпочав переговори з прем'єром Австралії на полях саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі проводять зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Зеленський та Албанізі зустрілися у Вільнюсі для проведення переговорів.

Прем'єр Австралії запевнив у підтримці України "стільки, скільки потрібно", а також відзначив надихаючу стійкість і сміливість українців.

Зеленський подякував Австралії за підтримку і "життєво важливу військову допомогу".