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12:04 12.07.2023

Касетні боєприпаси змінять правила гри на полі бою - Резніков

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Касетні боєприпаси змінять правила гри на полі бою - Резніков

Київ розглядає касетні боєприпаси як game changer у своїй битві проти російських військ, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Виступаючи в кулуарах саміту НАТО, Резніков відкинув несхвалення з боку деяких країн і гуманітарних груп через рішення уряду США минулого тижня відправити Україні спірну зброю.

"Оскільки ми отримали в травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи, це змінило правила гри. У липні ми отримали різні типи (реактивних систем залпового вогню - ІФ-У), це стало... наступною зміною правил гри... І я сподіваюся, що касетні боєприпаси (стануть - ІФ-У) наступним game changer як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій", - сказав Резніков, повідомляє Politico.

Касетні бомби заборонені в багатьох країнах, але не в США, Україні та Росії.

Боєприпаси скидають розривні бомби, вбиваючи ворожих солдатів на великій території, але боєприпаси, що не розірвалися, можуть становити довгострокову загрозу для мирних жителів.

Росія застосовує власні касетні боєприпаси проти України з моменту свого вторгнення понад рік тому, Україна відповіла такою ж зброєю.

Теги: #резніков #касетні_боєприпаси

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