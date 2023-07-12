Події

09:48 12.07.2023

Кабмін урегулював надання статусу УБД цивільним добровольцям, які брали безпосередню участь у захисті України

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Кабмін урегулював надання статусу УБД цивільним добровольцям, які брали безпосередню участь у захисті України

Кабінет Міністрів регламентував процедуру встановлення статусу учасника бойових дій (УБД) цивільним особам, які з 24 лютого до 25 березня 2022 року самостійно або у складі добровольчих формувань у взаємодії з Силами оборони брали участь у здійсненні заходів для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ.

"Уряд вніс дуже нагальні і важливі зміни до постанови 413. Їхнє ухвалення – це вимога часу, щоб люди, які долучилися до захисту і оборони країни саме в перші найбуремніші часи широкомасштабного вторгнення, отримали статус УБД. Йдеться про тих, хто від початку агресії стали на захист України та не змогли оформитись офіційно у структури сектору безпеки й оборони. Адже багато людей зі зброєю в руках боронили нашу країну й виганяли ворога", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що рішення про надання статусу УБД таким особам ухвалюватиме новостворена Мінветеранів міжвідомча комісія з розгляду матеріалів щодо визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера та деяких інших категорій осіб.

Теги: #добровольці #убд

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