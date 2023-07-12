Події

03:09 12.07.2023

Польща надасть інфраструктуру для навчання українських льотчиків на F-16

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Польща надасть інфраструктуру для навчання українських льотчиків на F-16

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок заявив, що в рамках "коаліції винищувачів" польська сторона відкриє доступ до інфраструктури для навчання українських льотчиків на F-16.

"Це ще один доказ нашої рішучості підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії. Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів", - написав він у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Бельгія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Великобританія та Швеція увійшли до коаліції з навчання Повітряних сил України експлуатації та обслуговування винищувачів F-16. Коаліцію очолюють Данія та Нідерланди, очікується, що навчання розпочнеться наприкінці літа у Данії.

 

 
Теги: #україна #польща #навчання #f_16

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